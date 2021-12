M5s Civitavecchia: "Lamentele dal mercato per la presenza di produzioni cinematografiche" - Terzo Binario News

“Nei giorni scorsi, in qualità di forza d’opposizione, abbiamo ricevuto una pioggia di segnalazioni relative ai parcheggi in zona mercato.

Una produzione cinematografica infatti avrebbe pagato l’occupazione di suolo pubblico per via Borghese e via Montegrappa per ben 14 giorni per esigenze logistiche e di scena.

Fermo restando che le produzioni sono un valore aggiunto per Civitavecchia che va sicuramente incentivato, l’amministrazione non può lasciare il susseguirsi degli eventi al caso dimenticandosi completamente delle esigenze dei residenti e dei commercianti.

I primi si sono lamentati sia perché la privazione dei parcheggi è durata troppo a lungo rispetto alle esigenze di produzione, sia per la comunicazione schizofrenica della cartellonistica a cui ovviamente non sono mai seguiti comunicati stampa; i secondi perché, specie sotto natale e specie in un periodo di grave crisi economica come questo, si sono tolti parcheggi ai clienti delle rispettive attività.

Invitiamo quindi l’amministrazione a ricordarsi che esiste un’attività di comunicazione istituzionale che non può essere puntualmente ignorata (a tal proposito Civitavecchia Informa era un utile strumento revocato da questa maggioranza) e che le esigenze di residenti e commercianti sono egualmente importanti a quelle delle produzioni.

Ricordiamo inoltre che nei cassetti degli uffici comunali giace, ormai da due anni e mezzo, un regolamento che potrebbe supportare l’amministrazione in una gestione più oculata delle riprese”.

Gruppo consiliare M5S