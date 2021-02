M5s Civitavecchia: "Il Pincio fermo su Terrazza Guglielmi" - Terzo Binario News

“Era il 2017 quando l’allora sindaco Cozzolino annunciò che la Terrazza Guglielmi era stata donata alla città.

Da quel giorno l’amministrazione si mise al lavoro per riconsegnare quel luogo alla città, redigendo un progetto che potesse permettere di far rivivere quello spazio nel cuore della città abbandonato da anni.

Il progetto, approvato a marzo 2019, viene messo a gara dalla Stazione Unica Appaltante per la ricerca dei professionisti ai quali assegnare i lavori, gara aggiudicata a settembre 2019. Viene altresì nominato il coordinatore per la sicurezza ad ottobre 2019, ma da quel giorno non se ne sa più nulla.

Nessuno parla più di questi lavori e gli stessi membri della maggioranza dichiarano in commissione di ignorare questo progetto e addirittura palesano dubbi sul fatto che la terrazza sia proprietà del comune. Il sindaco delle revoche avrà revocato anche questo?

Ad oggi quindi nessuna azione sulla Terrazza Guglielmi, nonostante sia tutto pronto per iniziare i lavori, e la struttura continua tristemente a riversare in stato di abbandono e degrado, nella totale incuranza dell’amministrazione Tedesco.

Quando inizieranno i lavori? Quando sarà restituito questo spazio alla città?

Aspettiamo come sempre risposte che latitano ad arrivare”.

Gruppo consiliare M5S