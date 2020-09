M5s Civitavecchia: "Il Pincio assume un dirigente ma c'è poca trasparenza" - Terzo Binario News

“Come gruppo consiliare M5S continuiamo a fare la nostra attività

ininterrotta di informazione, verifica e controllo sull’azione

dell’amministrazione Tedesco ed ecco che senza comunicati alla stampa,

come ormai sembra essere usanza di questa amministrazione, appaiono

sul sito del comune degli avvisi pubblici.

In particolare è stato pubblicato ieri un avviso pubblico per la

selezione di un Dirigente ai sensi dell’art.110 del TUEL per il

Servizio Urbanistica, Edilizia, Patrimonio e Demanio a cui si potrà

partecipare entro il prossimo 13 ottobre. La selezione verrà

effettuata tramite colloqui con il Segretario Generale Pompeo

Savarino, che poi sottoporrà al sindaco una rosa di candidati tramite

una relazione e senza una graduatoria. La scelta della persona da

assumere verrà effettuata direttamente dal sindaco Tedesco con

provvedimento motivato.

Inoltre la scorsa settimana è stato pubblicato l’avviso pubblico per

l’avvio alla pratica sportiva gratuita negli impianti sportivi

comunali di un massimo di 70 minori in base all’ISEE, con scadenza 25

ottobre. In particolare si tratta di 10 minori per ognuna delle

seguenti discipline: hockey e pattinaggio al PalaMercuri, pugilato e

fitness alla Palestra Saraudi di via Borghese, sport acquatici alla

piscina di via Maratona, pallavolo al Palazzetto Insolera-Tamagnini,

calcio al campo Tamagnini di Campo dell’Oro, calcio a 5 al campo Ivan

Lottatori di Borgata Aurelia, calcio in località Pantano.

Quest’ultimo avviso deriva dalle convenzioni per la concessione degli

impianti sportivi, stipulate per la maggior parte sotto la nostra

amministrazione 5 stelle che prevedevano questo obbligo per le società

che avevano vinto i bandi comunali (con dispiacere non appare lo

Stadio del Nuoto).

A quanto pare l’amministrazione Tedesco oltre agli obblighi di legge

di pubblicazione sul sito del comune non sente la necessità di

comunicare né alla stampa né tramite i social neanche le azioni

positive come l’assunzione di un nuovo dirigente o la pratica sportiva

gratuita per 70 ragazzi.

Gruppo consiliare M5S