M5s Civitavecchia: "Grazie a Porrello per la richiesta di finanziamento per l'Assproha" - Terzo Binario News

“Ringraziamo il nostro consigliere regionale Devid Porrello per la richiesta alla regione di un finanziamento straordinario per la ristrutturazione dello storico edificio dell’Assproha.

Ricordiamo con profondo dispiacere il crollo di parte della struttura avvenuto a giugno 2019 appena terminata la nostra amministrazione e per cui si è approntata una soluzione provvisoria a piazzale D’Onofrio.

Sono passati due anni e mezzo da allora, in cui alle promesse di campagna elettorale sono seguiti i silenzi. Sappiamo benissimo quanto sarebbe utile per i ragazzi rientrare nei locali dove sono cresciuti e dove sarebbe possibile attuare le misure per il Dopodinoi e i progetti di vita indipendente su cui la regione ha già erogato diversi fondi.

Ci auguriamo che l’ordine del giorno presentato dal consigliere Porrello venga approvato al più presto e che il Comune di Civitavecchia possa celermente predisporre il progetto tecnico necessario per l’attivazione dei fondi regionali messi a disposizione”.

Gruppo consiliare M5S