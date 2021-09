M5s Civitavecchia e Porrello contro Enel: "Ha ripresentato il progetto per Tvn" - Terzo Binario News

“Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Nonostante la legge regionale di recente approvazione che proibisce la produzione di energia da fonti fossili sull’intero territorio regionale, Enel ha presentato nuovamente il progetto al Ministero per l’Ambiente per la costruzione della nuova centrale, dalle dimensioni dimezzate rispetto alla proposta precedente.

Superfluo ribadire che tale proposta è irricevibile ed irrispettosa della palese volontà espressa dal territorio, sia a livello regionale che a livello comunale dove è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno per dire un netto “no” alle fonti fossili.

Enel ci riprova perchè probabilmente ancora non ha capito che questa volta non ci sarà qualcuno che prometterà di incatenarsi per cambiare idea poche settimane dopo. Il territorio si è espresso e non ha intenzione di cambiare opinione: sia a livello regionale che a livello comunale faremo tutte le azioni necessarie affinchè la volontà del territorio venga rispettata.

Enel prenda atto di queste inequivocabili decisioni ed inizi un nuovo cammino incentrato sulle rinnovabili: su questo si che siamo pronti a discutere”.

Gruppo consiliare M5S Civitavecchia e Vice presidente consiglio Regionale Devid Porrello