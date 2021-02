M5s Civitavecchia: "Disservizi alla mesa scolastica, servizio abbandonato" - Terzo Binario News

“Da giorni ci arrivano diverse segnalazioni e lamentele da parte di genitori, preoccupati del trattamento che la mensa sta riservando alla popolazione studentesca civitavecchiese.

Le segnalazioni riguardano porzioni piccole e piatti poco appetitosi e la situazione non sembra migliorare.

Sono lontani i tempi in cui l’assessore di riferimento faceva pranzi a sorpresa nelle scuole, assaggiava i piatti e visitava i centri cottura, le commissioni mensa nelle varie scuole venivano convocate e potevano portare all’attenzione del servizio le varie problematiche.

Oggi assistiamo al completo abbandono della pubblica istruzione e di tutti i servizi afferenti, come questo della mensa.

Crediamo sia arrivato il momento di ridare dignità al mondo della scuola, troppo sovente trascurato. Pertanto chiediamo al sindaco, che ha tenuto per sé la delega all’istruzione, di verificare e controllare come faceva una volta l’amministrazione 5 stelle, verifiche di cui da quasi due anni non si vede nemmeno l’ombra”.

Gruppo consiliare M5S