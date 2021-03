M5s Civitavecchia: "Danni durante gli scavi in via Foscolo" - Terzo Binario News

“Oggi ci arriva una segnalazione da un cittadino, ci comunica che in Via Ugo Foscolo, durante i lavori per l’installazione della fibra, si siano danneggiati prima la fogna delle acque nere, poi il corrugato dell’illuminazione e in seguito la condotta dell’acqua pubblica.

Ora è indubbio che queste cose succedano a chi lavora, ma la cosa sconvolgente è che a quanto pare non c’era nessuno del comune a controllare. A quanto pare si voleva riparare il danno con una “toppa” di terra e cemento che avrebbe sicuramente ostruito la condotta, creando non pochi disagi ai residenti, visto che il ripristino del danno non è stato ne tempestivo, né tantomeno esaustivo.

Facciamo inoltre presente che il cittadino, oltre a segnalare a noi, ha tempestivamente chiamato i vigili affinché la ditta esecutrice fosse costretta a riparare i danni nella maniera corretta. Infine nella zona non compaiono cartelli che indichino l’inizio dei lavori e sarebbe opportuno che qualcuno verifichi il rispetto delle norme di sicurezza. Il controllo dei lavori è di vitale importanza, al fine di evitare spese che graverebbero sulla collettività per danni causati altri”.

Gruppo Consiliare M5S