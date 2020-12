M5s Civitavecchia contro Tedesco: "Beghe di maggioranza in tv con soldi pubblici" - Terzo Binario News

“Ieri sera il sindaco Tedesco, come pubblicizzato sulla sua pagina

social personale, è apparso su un’emittente televisiva locale in una

trasmissione autogestita dal titolo “Comune Informa”.

Ci aspettavamo una volta tanto che si degnasse di informare i

cittadini su questioni di pubblica utilità, sulle attività messe in

campo per la ripresa dopo il Covid, sulla pianificazione dello

sviluppo della città, su cosa ne sarà di CSP e invece non si è

trattato di una comunicazione istituzionale di informazione alla

città, ma della versione di Tedesco sulle liti di maggioranza senza

alcun contraddittorio.

Ma chi ha pagato l’autogestita di Tedesco?

E’ questa la domanda che abbiamo posto al signor sindaco presentando

oggi stesso un’interrogazione a risposta scritta, alla quale non potrà

rispondere con il solito silenzio che lo contraddistingue da un anno e

mezzo, soprattutto in Consiglio comunale.

Va infatti ricordato che con una determinazione del 4 novembre scorso

è stata decisa la realizzazione di un ciclo di trasmissioni televisive

sulla stessa emittente locale pagando circa 2.500€ dal bilancio

comunale, quindi soldi dei cittadini.

Ci auguriamo che il sindaco abbia avuto il buon gusto di pagarsi la

propaganda da solo perché altrimenti significherebbe che spende soldi

dei cittadini per polemiche politiche delle quali oggi la città non ha

bisogno. Civitavecchia ha bisogno di stabilità, di assessori di

riferimento che non cambino ogni 6 mesi, insomma ha bisogno di gente

seria che si preoccupi esclusivamente del bene della città e non di

ritorni elettorali per future candidature più ambite.

Gruppo consiliare M5S