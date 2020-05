M5s Civitavecchia contro Grasso sulla Differenziata Stradale: "Sbagliato chiedere l'elemosina ad Enel" - Terzo Binario News

“Nella trasmissione andata in onda qualche giorno fa in diretta

telefonica su Radio Stella Città 101.2 il Vicesindaco e Assessore alle

Partecipate Massimiliano Grasso ha dichiarato che per realizzare la

raccolta differenziata stradale nella zona 2 è loro intenzione

“trattandosi comunque di un’azione di tipo ambientale, sostanzialmente

visto che parliamo di rifiuti, di chiedere ad ENEL (!!!) ad esempio di

sostenere l’investimento relativo a questa nuova modalità di

raccolta”.

Si tratta indubbiamente di dichiarazioni gravi, a parte la

dimostrazione, se ancora ne servissero delle evidenze, che

l’amministrazione Tedesco non ha idea di come finanziare e di quanto

possa costare questa operazione scellerata che hanno messo in piedi,

noi invece sappiamo bene che per l’avvio della raccolta differenziata

porta a porta sono serviti almeno 4 milioni, tra fondi comunali e di

Città Metropolitana, quindi soldi pagati con le tasse dai cittadini.

Ma a questo punto le domande sorgono spontanee: per quale ragione Enel

dovrebbe accordare questa “donazione” all’amministrazione Tedesco?

Come mai l’amministrazione ad agosto scorso si è affrettata a revocare

la realizzazione di un parco pubblico ed annesso skatepark nell’area

abbandonata da trent’anni dell’ex campo di calcio Saraudi?

Come mai nessuno parla più di portare a termine le prescrizioni

imposte dal Ministero dell’Ambiente per l’esercizio della centrale a

carbone già dal 2003, che tra un po’ dovrà essere dismessa senza veder

realizzate opere per la città?

La città è informata che tra qualche mese il comune dovrà esprimersi

in conferenza dei servizi sulla conversione della centrale a gas?

Dopo quasi 15 anni di carbone i cittadini ancora non vedono neanche

realizzate tutte le prescrizioni per il funzionamento, e non vorremmo

che la città si piegasse ancora una volta, come avviene da 70 anni, a

logiche non sostenibili né dal punto di vista ambientale né dal punto

di vista lavorativo. A prescindere dalla fonte di finanziamento,

ribadiamo che l’abbandono della raccolta differenziata porta a porta

in favore della raccolta stradale in zona 2 rappresenterebbe un enorme

danno ambientale per la nostra città, che non ha alcuna necessità di

cambiare sistema di raccolta dei rifiuti, visto che il porta a porta

avviato da appena un anno ha portato risultati virtuosi passando dal

10 al 75%.

Dal punto di vista economico, con il ritorno alla raccolta

stradale, l’eventuale risparmio derivante dalla riduzione di trenta

unità di personale, sarebbe praticamente annullato dalla maggiore

spesa per lo smaltimento in discarica e dai minori ricavi per la

vendita di carta, cartone e plastica”.

Gruppo consiliare M5S