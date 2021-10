M5s Civitavecchia: "Cacciapuoti dimissionario, Tedesco stacchi la spina" - Terzo Binario News

Il Sindaco Tedesco non ha più la maggioranza per guidare il consiglio comunale. E’ evidente dai numeri e ciò si è già palesato in due diversi consigli comunali.

Il Sindaco, dopo aver spedito Fratelli d’Italia e La Svolta in minoranza senza alcuna spiegazione alla città, è ora abbandonato dal suo stesso partito con il capogruppo della Lega che diserta i consigli comunali e che oggi ha rassegnato le dimissioni da capogruppo

Non c’è molto da aggiungere alla evidente situazione attuale: il Sindaco non ha i numeri per governare e la città non merita di rimanere ostaggio di una maggioranza che non c’è. Civitavecchia merita una guida solida, capace, che porti avanti gli atti e che sia capace di approvare le proprie delibere.

Tedesco non perda ulteriore tempo e stacchi la spina. Civitavecchia merita amministratori che pensino alla città e non alle poltrone”.

Gruppo consiliare M5S