M5s Civitavecchia alla Lega: "Opposizione non così inutile se c'è bisogno del nostro supporto" - Terzo Binario News

“Informiamo il gruppo della Lega di Civitavecchia che solamente pochi

minuti fa abbiamo ricevuto la proposta da parte del loro sindaco di

integrare con la nostra presenza la task force, per mettere a

disposizione le nostre competenze acquisite in 5 anni di

amministrazione (parole di Tedesco).

Siccome li vediamo più preoccupati alla grammatica che alla vita

politica della loro stessa amministrazione li informiamo inoltre che

noi facciamo parte della task force fin dal primo giorno che è stata

costituita, grazie alla presenza fattiva di Carlo Tarantino, che

rappresenta tutta l’opposizione in quella sede. Evidentemente questa

opposizione non è così inutile se hanno bisogno di maggior supporto.

Li informiamo infine che, nonostante gli stessi abbiano evidentemente

già dato per scontato un nostro rifiuto (tanto che il loro comunicato

è precedente alla richiesta del loro sindaco) abbiamo accolto

positivamente la proposta di contribuire alla task force, mettendo a

disposizione la nostra consigliera Daniela Lucernoni le cui competenze

si vanno ad aggiungere a quelle del consigliere Tarantino.

Sia chiaro che la nostra partecipazione alla task force non è un

ingresso in maggioranza e non depotenzierà la nostra attività di

opposizione, ma continueremo ad informare i cittadini giorno per

giorno e ad essere da impulso propositivo all’amministrazione per

governare questa fase emergenziale, partendo dalla richiesta di

prendere severi provvedimenti nei confronti di chi non rispetta le

misure di sicurezza, mettendo a repentaglio la salute dei cittadini e

la già difficile attività lavorativa di commercianti onesti che fanno

i salti mortali ogni giorno per continuare a lavorare”.

Gruppo consiliare M5S