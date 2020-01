M5S Bracciano sull'acqua: "Cittadini non informati dei cambiamenti" - Terzo Binario News

“Nelle recenti bollette periodiche per la fornitura idrica pervenute alla cittadinanza del Comune di Bracciano, sono stati osservati dei cambiamenti rilevanti che riguardano la tariffa ad uso domestico residente, primo tra tutti l’introduzione del numero di persone residenti che compongono il nucleo familiare come fattore fondamentale di calcolo della tariffa.

Per l’uso domestico residente viene introdotto, quale fattore di calcolo, il numero di persone che compongono il nucleo familiare: lo scaglione tariffario agevolato sarà individuato moltiplicando il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, fissato in 50 litri/abitante/giorno, equivalenti a 18,25 mc/annui, per il numero di componenti la famiglia.

Tutto ciò è stato adottato, lo scorso 11 novembre 2019 dove è avvenuta la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 del Lazio Centrale, ove è stata approvata la modifica dei corrispettivi dei servizi idrici prevista dalla deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr (TICSI), tale modifica invita la cittadinanza tutta a comunicare il numero dei componenti del proprio nucleo familiare esclusivamente attraverso l’Area Clienti del sito web MyAcea oppure scaricando un modulo e inoltrando via mail al commerciale.

Dal verbale della Conferenza dei Sindaci dello scorso 11 novembre 2019, né il Sindaco pro tempore di Bracciano né un suoi delegati risultavano presenti e per questo motivo abbiamo protocollato un interrogazione al Sindaco, chiedendo se abbia intenzione di comunicare alla cittadinanza la nuova articolazione tariffaria

Si informa inoltre la cittadinanza l’Articolazione tariffaria nell’ATO 2 Lazio Centrale Romaa valere dal 1° gennaio 2020 che la tariffa agevolata passa 0 – 30* N €/m3 0,4026

Gruppo consiliare di minoranza M5S Bracciano