M5S 2050 Cerveteri chiede alla Gubetti di accelerare sul Peba • Terzo Binario News

“Noi del Gruppo Territoriale M5S abbiamo inviato una lettera alla Sindaca Elena Gubetti in quanto abbiamo appreso che l’Amm.ne Comunale di Ladispoli ha avviato le consultazioni del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, cosiddetto PEBA.

Essi sono lo strumento individuato dalla nostra normativa per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio.

Dal 2006 è stato sancito per legge l’obbligo per i comuni di dotarsi di un piano al fine di abbattere, per quanto possibile, barriere architettoniche e allo scopo di modificare le strutture esistenti a vantaggio di chi vive in condizione di disabilità.

Le domande che noi del Gruppo Territoriale M5S abbiamo posto alla Sindaca sono:

a che punto siamo a Cerveteri con la stesura del PEBA?

I cittadini con disabilità potranno recarsi personalmente negli uffici della Polizia Locale? (questa è una delle criticità che andrebbe risolta al più presto al di là del PEBA).

Ci risulta, da dichiarazione rilasciata dalla Sindaca, nel dicembre 2022, a noto giornale locale che il nostro Comune si aggiudicò un finanziamento della Regione Lazio di € 10.000,00 per la redazione del PEBA, nello stesso articolo la stessa dichiarava di accendere un faro su questa problematica.

Il faro che lei voleva accendere sui diritti delle persone con disabilità sembra essersi spento, mentre in questi anni diversi comuni limitrofi si sono impegnati nella realizzazione del Piano.

Le abbiamo chiesto pertanto di adoperarsi al più presto affinché anche il nostro Comune si doti di questo Piano al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere le giornate in paese con meno disagi”.

Il Gruppo Territoriale M5S 2050 Cerveteri