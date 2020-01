M.C. Ladispoli Città lancia l'allarme su Flavia Servizi: "Trasloca ma senza avvertire nessuno" - Terzo Binario News

Il Movimento Civico Ladispoli Città lancia l’allarme su Flavia Servizi, che sta per trasferirsi ma senza che i cittadini fossero stati avvertiti.

“Domani tutti i cittadini che si recheranno allo sportello della società Flavia Servizi di Piazza Falcone, presso il Centro Commerciale La Palma, troveranno CHIUSI gli uffici.

Quindi tutto rimarrà sospeso: niente contratti, niente controlli sulle bollette. Ebbene sì, perché l’amministratore della società ha dato disdetta del contratto di locazione, ma non si è preoccupato di avvisare la cittadinanza e, chissà, magari anche gli stessi dipendenti. L’incapacità gestionale e la scarsa organizzazione regnano sovrane nella nostra Flavia. C’è inoltre da dire che gli uffici si trasferiranno nella sede di Viale Europa, al primo piano. I nostri amministratori avranno pensato a come arginare i possibili disagi all’utenza per la lontananza dello sportello e per il consueto malfunzionamento dell’ascensore? Un’altra decisione discutibile, questa, in attesa di vedere l’ennesimo disastro organizzativo prodotto dall’attuale amministratore Unico”.