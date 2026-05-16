Lvpa-Tolfa, nel post gara la delusione collinare • Terzo Binario News

Le facce di giocatori e dirigenti tolfetani nel retro dello stadio Rocchi sono eloquenti. Non c’è bisogno di dire nulla per capire quale sia lo stato d’animo nel clan biancorosso dopo lo 0-3 subito per mano della Lvpa Frascati.

Dopo l’esclusione dai play-off nel girone A di Promozione, si puntava tutto sulla finale di Coppa e per questo la delusione è cocente.

Dice mister Emiliano Cafarelli: «Sono dispiaciuto, ho appena ringraziato i ragazzi, perché per me è la seconda finale persa e l’andamento di questa è stato simile a quello con la Romulea.

Penso ci sia stata una sola squadra in campo per tutta la partita ma il calcio purtroppo è spietato e il terzo gol è arrivato quando ci siamo sbilanciati. Posso solo dire bravi ai giocatori perché hanno fatto veramente una bellissima partita. La Lvpa si è limitata a due azioni su due nostri errori mentre la gestione della partita è stata sempre in mano a noi purtroppo disattenti e loro bravi. La partita penso sia stata preparata bene, abbiamo avuto tantissime occasioni, siamo stati dentro la loro area tante volte e per questo di più non posso chiedere, siamo stati forse poco cattivi e sfortunati in alcune situazioni. Il mio futuro? Sarà ancora qui, abbiamo parlato di intraprendere un percorso insieme. Giusto il tempo di riordinare le idee». Parola poi a capitan Marco Bevilacqua: «La partita è nata male subendo un gol evitabile, però poi abbiamo dato tutto fino al secondo gol dopodiché ci siamo troppo allungati. Secondo me abbiamo disputato un’ottima partita, abbiamo giocato solo noi però poi il calcio è questo, ha ragione chi fa gol. Loro ne hanno segnati 3-0 e complimenti alla Lvpa che ha vinto. La stagione? Forse tende più al negativo, però giocare una finale non è mai facile e noi siamo bravi ad arrivarci. In campionato siamo arrivati quarti rimanendo col cerino in mano alla fine ed è un peccato».