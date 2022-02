Lutto nel cinema, è morta Monica Vitti - Terzo Binario News

Si è spenta all’età di 90 anni Monica Vitti. La straordinaria attrice romana, divina e iconica, una delle regine indiscusse del cinema italiano è morta nella giornata di oggi.

Monica Vitti, all’anagrafe Maria Luisa Ceciarelli, nasce a Roma, il 3 novembre del 1931.

La sua caratteristica voce roca e l’innata verve l’hanno accompagnata per quasi quarant’anni di carriera cinematografica, dalle sue interpretazioni drammatiche nella “tetralogia dell’incomunicabilità” di Michelangelo Antonioni (L’avventura, La notte, L’eclisse e Deserto rosso) che le diedero fama internazionale, a quelle in ruoli brillanti (da La ragazza con la pistola a Io so che tu sai che io so) che la fecero considerare l’unica “mattatrice” della commedia all’italiana, tenendo ottimamente testa ai colleghi uomini Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi e Marcello Mastroianni.

Era da tempo malata e da oltre 20anni si era ritirata a vita privata.