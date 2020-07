Lutto cittadino per Paolo Pasquali a Canale Monterano - Terzo Binario News

Sabato 25 luglio le esequie del giovane morto a in un incidente sul lavoro

Lutto cittadino – sabato 25 luglio – per Paolo Pasquali a Canale Monterano. A dichiararlo è stato il sindaco, Alessandro Bettarelli. Domani si terranno le esequie del giovane morto il 20 luglio in un incidente sul lavoro nel quartiere Giuliano Dalmata, a Roma.

Nell’ordinanza di Bettarelli è stato sottolineato che per il funerale di Paolo Pasquali “è prevista un’importante partecipazione della cittadinanza alla cerimonia”: l’arrivo del feretro è previsto per le 17,30 con inizio della funzione religiosa alle 19, che si terrà aò campo sportivo comunale in località Fontana.

Lutto cittadino, quindi, con esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici. Inoltre sarà istituito il senso unico temporaneo su via Monterano, direzione impianti sportivi, da incrocio con Via dei Marioni a incrocio con via Secchinetto dalle 17 alle 21

Il sindaco ha anche indicato le aree di parcheggio per i veicoli e le disposizioni anti Covid da seguire per chi prenderà parte alla cerimonia.

AREE DI PARCHEGGIO PER I VEICOLI

Campo sportivo comunale in terra in località Fontana; Parcheggio campo sportivo Comunale “C. D’Aiuto” riservato a familiari, anziani e disabili, autorità civili e religiose.

DISPOSITIVI SANITARI E DI SICUREZZA

L’accesso all’area della cerimonia è severamente vietato alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria, febbre o misure di quarantena. Personale della protezione Civile Comunale misurerà la temperatura corporea all’ingresso. Previsto distanziamento fisico tra le persone presenti nell’area di almeno un metro e obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti nell’area.

La postazione sanitaria e di primo soccorso sarà posizionata presso campo sportivo comunale “Tutti i cittadini, le istituzioni, le organizzazioni sociali, culturali e i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune, anche quali la sospensione delle attività (con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori) durante il corso della cerimonia funebre, ossia dalle 19 alle 20,30”.