Lutto cittadino a Canale Monterano: le esequie di Mariano Virgili - Terzo Binario News

Lutto cittadino a Canale Monterano per la scomparsa di Mariano Virgili. Per oggi – 28 settembre – sono state delineate le misure relative alla celebrazione delle esequie.

“Sarà allestita la camera ardente presso il Sacrario dalle 11 alle 15. E’ obbligatoria la misurazione della temperatura, l’uso della mascherina e la sanificazione delle mani. 2. Si celebrerà la Santa Messa delle esequie alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale con un massimo di 70 persone”.

“Sarebbe gradito – come indicato dal parroco Jaime Giacomo Nieto Ibarra . che ci fossero massimo due rappresentanti delle associazioni del territorio con il proprio gonfalone. La bara si porterà “a spalla” dalla Chiesa fino alla Carraiola in processione con la partecipazione della comunità, pregando tutti di essere muniti di mascherina e rispettando la distanza di sicurezza e il silenzio”.

“In compimento del DCPM non si può amplificare l’audio fino alla strada per non promuovere nessun tipo di assembramento, per venire incontro alle persone e per esperienze precedenti, sarà chiusa la strada evitando così il rumore delle machine e permettendo l’ascolto che proverrà solo ed esclusivamente dall’impianto audio della Chiesa”.

“Vorrei invitare tutti ad avere calma e senso di responsabilità, non possiamo sicuramente fare qualcosa alla “misura” del grande Marianone! Spero vivamente che quando le sue ceneri torneranno a Canale possiamo porgli un sentito omaggio, all’aperto (magari nel suo amato campo da Rugby), tutti insieme. Sarà anche per chi gli ha voluto bene un giorno limitante, però rispettando le indicazioni faremmo di quel triste momento un’occasione di riconoscenza alla memoria di Mariano”.