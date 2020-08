Lutto a Primavalle: è morto nonno Armando, aveva 102 anni - Terzo Binario News

I funerali in programma domani

di Claudio Bellumori

“Un uomo forte, deciso. Ci mancherà”. Primavalle piange Armando, morto mercoledì 12 agosto a 102 anni.

Muratore, considerato uno dei simboli del quartiere, lascia un vuoto incolmabile: “Era sempre in cerca di compagnia, per un sorso dei suoi amari fatti in casa – racconta Susanna – accompagnati dal mitico ciambellone con le noci”.

Due anni fa, i vicini – guidati appunto dalla signora Susanna – organizzarono la festa per i 100 anni di Armando. “Fu doveroso, siamo cresciuti con Armando”.

Le esequie sono in programma venerdì 14 agosto, nella chiesa Santa Maria Assunta e San Giuseppe.