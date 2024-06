Lutto a Civitavecchia: scomparsa Anna Pallucco, segretaria di direzione di Csp • Terzo Binario News

Mamma del nostro collega Simone Cervarelli, la Redazione lo abbraccia affettuosamente

È con profonda commozione che il CdA, il Direttore Generale e il Collegio dei Revisori dei conti ha appreso della scomparsa di Anna Pallucco, fedele e infaticabile responsabile della segreteria di direzione della Civitavecchia Servizi Pubblici.

La sua figura si è eretta al di sopra di ogni problema quotidiano, fornendo a tutta la struttura il bene più prezioso che un dipendente possa offrire: l’esempio.

Anna non ha mai fatto mancare un controllo meticoloso di ogni atto da sottoporre all’attenzione del CdA, ogni virgola in una lettera e analizzato ogni clausola di ogni singolo contratto.

Amava la società come amava la sua famiglia, l’ha vista nascere, soffrire e rialzarsi. L’ha protetta dagli attacchi esterni e ha contribuito a correggere la rotta quando si sono attraversate le tempeste.

Per il Presidente del CdA è stata quasi una madre, avendo trascorso i suoi primi anni della sua carriera in ufficio con il padre Sandro, anche lui scomparso da qualche giorno, in una sorta di maledizione che sta facendo venire a mancare i punti di riferimento della sua formazione.

Giungano alla famiglia le più sentite condoglianze da tutta la struttura e da ogni settore della Civitavecchia Servizi Pubblici che non dimenticherà mai la sua statura morale e la sua gentilezza.

Il CdA di Civitavecchia Servizi Pubblici srl

Il Direttore Generale

Il Collegio dei revisori dei conti

I colleghi di lavoro

