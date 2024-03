“L’usignolo”, in Biblioteca a Cerveteri uno spettacolo ad alta inclusività • Terzo Binario News

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Baci di cultura”

“La Biblioteca comunale di Cerveteri “Nilde Iotti” nell’ambito del Progetto “BACI di Cultura” ( Biblioteca Accessibile Centro Inclusivo) ha organizzato lo spettacolo ad ALTA INCLUSIVITÀ: “L’USIGNOLO” che si terrà martedì 26 marzo alle ore 17:00, nella sala consiliare del Palazzo del Granarone.

Lo spettacolo è una produzione Teatro di Carta e ispirato alla favola di H. C. Andersen. Uno spettacolo di teatro d’attore, teatro d’ombre, teatro di figura selezionato tra le 10 migliori opere al 40° Festival nazionale del Teatro per ragazzi di Padova.

UN TEATRO PER TUTTI È UNA QUESTIONE DI CIVILTÀ! con audio descrizioni per non vedenti e interpretariato LIS per persone sorde ABBATTIAMO LE BARRIERE culturali: APRIAMO IL SIPARIO DELL’INCLUSIONE!”