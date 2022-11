Lupin e Piero, un cucciolo e un "nonnetto" che si meritano solo tanto amore • Terzo Binario News

CUCCIOLO DI PASTORE TEDESCO BELLO DA MOZZARE IL FIATO …è in canile Lui è LUPIN , cucciolo maschio , cane da pastore , dovrebbe avere circa 6 mesi , futura taglia media , media abbondante . L ‘abbiamo accolto nel nostro rifugio, Proviene da un canile sperduto sulle montagne del sud Italia, dove sarebbe rimasto probabilmente per l intera vita . LUPIN è un cagnolino molto curioso , apprendere velocemente, è un cucciolo equilibrato , solare , allegro, con voglia di fare , incline ai rapporti umani , cane docile che si fa manipolare senza problemi .Per venire a conoscerlo mandare whatsapp o mail con presentazione. Viene affidato in Lombardia come membro della famiglia3381658329- 3339521373

Associazione Una Luce Fuori Dal Lager odv Rifugio ad Uboldo ( va) Siamo alle porte di Milano.

Piero

Poi c’è Piero. ERA NASCOSTO NEGLI ULTIMI BOX, 10 ANNI. IL CANE PIÙ BUONO CHE ABBIA MAI VISTO. HO PRESO IL GUINZAGLIO E LUI SI È SEDUTO .QUALCUNO UN TEMPO DEVE AVERLO AMATO, TROPPO DOLCE. E ATTRATTO DALLE MIE MANI PER ESSERE STATO UN RANDAGIOPOSSO SOLO FARE QUESTO POST PER LUI..

TEL +39 339 760 7295 ROSARIA

PIERO L’HO CHIAMATO, È UN SIMIL PASTORE BELGA, UN GIGANTE BUONO, INTORNO AI 45 KG, DAVVERO LA SUA BONTÀ MI HA COMMOSSO!

DALL’ABRUZZO AL NORD ARRIVA OVUNQUE, SE NON RISPONDO SONO AL LAVORO MANDARE UN WSPP ADOZIONI GRATUITE