L'uomo precipitato è un artigiano di Tolfa - Terzo Binario News

Un sopralluogo sul tetto di un capannone ha rischiato di trasformarsi in tragedia: la copertura ha ceduto e un uomo è precipitato da un’altezza di circa 8 metri. È successo a Santa Severa, in via dell’Industria presso la zona industriale dove insistono diversi capannoni che si affacciano sulla strada che si inerpica verso Tolfa. L’uomo, un tolfetano 56enne, versa in condizioni gravi al Gemelli ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

I fatti si sono consumati ieri mattina quando l’artigiano era salito sulla copertura. Il sopralluogo lo aveva chiesto il proprietario della struttura in quanto la stessa nel tempo era stata ricoperta di guano e si stava valutando il modo in cui procedere alla pulizia. Tutto tranquillo finché il tetto non ha ceduto e l’artigiano non è caduto rovinosamente. Alcuni addetti hanno assistito alla scena chiamando il proprietario e i soccorsi. Sul posto si è portata la Croce Rossa di Santa Severa che ha preso in carico il paziente. Poi viste le condizioni critiche si è deciso di procedere con il trasporto tramite eliambulanza. È atterrato il Pegaso 33 direttamente nella zona industriale portando il ferito al Gemelli in codice rosso. Per lui numerose fratture specie all’altezza del fianco.

Del caso i sono occupati i Carabinieri della stazione santaseverina che hanno proceduto alla ricostruzione dei fatti. Sono stati ascoltati i testimoni ed effettuato un sopralluogo al fine di avere contezza esatta dell’accaduto. Sembra pressoché certo l’incidente tuttavia i militari hanno disposto degli accertamenti, tutt’ora in corso, per verificare se sussistono eventuali responsabilità in materia di sicurezza in ambiente di lavoro.

L’anno scorso si verificarono due casi analoghi: uno a fine maggio a Ladispoli che finì in tragedia: l’uomo, che precipitò anch’egli dal tetto di un capannone, perse la vita dopo venti giorni di coma. Un altro in agosto, a Tolfa, quando furono in due a cadere ma in questo caso uno uscì illeso mentre l’altro riportò soltanto delle ferite lievi.