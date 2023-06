L’università spaventa? Ecco alcuni consigli per raggiungere il successo e arrivare alla laurea • Terzo Binario News

Per avere successo all’università è importante adottare una combinazione di strategie che coinvolgono l’impegno, l’organizzazione, lo studio efficace e il mantenimento di un equilibrio tra vita accademica e personale. Il percorso universitario è lungo e impegnativo e negli anni che lo caratterizzano possono accadere tante cose che influiscono inevitabilmente sul proprio rendimento. Non è facile mantenere costanza nello studio e motivazione. Tante volte, anche un voto basso, preso durante una giornata storta, può far perdere di vista il focus, demotivare e abbassare la propria autostima.

Sostenere gli esami, d’altra parte, vuol dire mettere costantemente alla prova sé stessi e, quando si attraversano periodi in cui non si ha grande considerazione di sé, anche affrontare un esame universitario può diventare una montagna invalicabile. In questo caso, è importante cercare di uscire fuori da questo stato mentale, magari cercando aiuto e informazioni, iniziando online, ad esempio cercando come aumentare l’autostima con EfficaceMente. Esiste una solida letteratura e molti siti seri e autorevoli che affrontano l’argomento e forniscono un supporto concreto nel recupero di una buona considerazione di sé stessi. Altre volte, però, la buona riuscita di un percorso universitario dipende da una questione meramente organizzativa. In questi altri casi, si può agire adottando alcune buone pratiche.

Stabilire obiettivi chiari

Il primo passo può essere definire gli obiettivi che si desiderano raggiungere durante il percorso universitario; questi potrebbero includere il raggiungimento di determinati voti, l’acquisizione di competenze specifiche o la partecipazione a progetti di ricerca. Avere obiettivi chiari aiuterà a mantenere la motivazione e a focalizzarsi sulle azioni necessarie per raggiungerli.

Pianificare e organizzare il tempo

È importante creare un piano di studio e di gestione del tempo realistico. Si può fare identificando i compiti e le scadenze importanti, e pianificando le attività giornaliere, in modo da bilanciare lo studio, il lavoro e le attività extracurriculari. A questo scopo è bene utilizzare un calendario, una lista delle cose da fare o altre app per organizzare e tenere traccia dei propri impegni.

Partecipare attivamente alle lezioni

Partecipare attivamente alle lezioni, prendendo appunti, facendo domande e partecipando alle discussioni è un buon modo per essere presente mentalmente durante le lezioni nonché per migliorare la comprensione del materiale e favorire il coinvolgimento con il professore e i compagni di corso. Questo può voler dire anche stabilire relazioni con compagni di corso, professori e professionisti del settore. Partecipare a eventi accademici e extracurriculari può aiutare a creare una rete di supporto e a scoprire opportunità future.

Studiare in modo efficace

È importante sviluppare strategie di studio efficaci, come la suddivisione del materiale in sessioni gestibili, l’uso di tecniche di apprendimento attivo (riassumere, fare schemi, fare esercizi), lo studio regolare anziché il cramming dell’ultimo minuto e la revisione periodica del materiale.

Partecipare a gruppi di studio

Organizzare gruppi di studio con compagni di corso per discutere e approfondire i concetti può aiutare molto. Lavorare in gruppo, infatti, può facilitare la comprensione, offrire diverse prospettive e incoraggiare la discussione e l’apprendimento collaborativo.

Sfruttare le risorse disponibili

È sempre consigliabile approfittare delle risorse universitarie a propria disposizione, come i tutor, i laboratori, le biblioteche e i servizi di supporto accademico. Non bisogna esitare nel chiedere aiuto quando si ha bisogno e sfruttare le opportunità di ricevere feedback e assistenza.

Mantenere la motivazione e la perseveranza

Infine, è bene tenere alta la motivazione, ricordandosi delle ragioni che hanno spinto a frequentare l’università e degli obiettivi che si desidera raggiungere. Questo aiuterà ad affrontare gli ostacoli con determinazione e ad essere resilienti di fronte alle sfide che si incontreranno. Il successo all’università è un percorso individuale, ogni studente ha un approccio diverso, per questo è necessario trovare le strategie che funzionano meglio per sé e adattare il piano di studio alle proprie esigenze.