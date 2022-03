L'Università Agraria di Tolfa invita a passeggiare tra antichi ruderi lungo nuovi sentieri - Terzo Binario News

Recuperate le aree delle Grascete e ripuliti i resti dell’Abbazia di Piantangeli, sistemati i percorsi del circuito Cai

Dopo anni di abbandono ed incuria, l’Università Agraria di Tolfa ha iniziato un importante lavoro di recupero e valorizzazione del territorio.

Lo scorso anno, in collaborazione con il Comune di Tolfa, sono state ripulite e sistemamte alcune, tra le piu transitate, strade rurali per favorire l’accesso ai terreni da parte della cittadinanza, sia quelli di proprietà privata che quelli in concessione. Con il CAI si sono individuati e ripristinati vecchi Sentieri che ormai erano impraticabili. Questi, non solo sono stati ripuliti ma si è anche provveduto all’installazione della segnaletica, nel totale rispetto dell’ambiente, per essere successivamente inseriti nei circuiti CAI.

In questo ultimo periodo, poi, sono state ripulite, lavorate e seminate la gran parte delle Grascete dei Comunali Macchiosi per concludere questa fase, inoltre, sono stati ripuliti da rovi e sterpaglie i ruderi dell’Abbazia di Piantangeli, grazie alla fattiva e fruttuosa opera di collaborazione offerta volontariamente dai cacciatori iscritti al Circolo Cacciatori di Tolfa, che si sono prodigati manualmente, con l’ausilio di idonee attrezzature, a ripulire tutta l’area del sito.

Ruderi dell’Abbazia di Piantangeli

L’Abbazia di Piantangeli riveste un’importante rilevanza di carattere storico culturale ed ora risulta di nuovo fruibile da tutti coloro che scelgono il nostro territorio per trascorre una giornata nella natura, tra passeggiate ed escursioni.

“Sicuri del generale apprezzamento degli interventi fino ad ora effettuati – dice il presidente dell’Università Agraria Vincenzo Spanò – e garantendo il massimo impegno a continuare questa importante opera di recupero e valorizzazione, il CDA e la Delegazione tutta dell’Università Agraria di Tolfa vi invitano a visitare il nostro territorio, per godere delle sue bellezze naturali e storiche perché, come scritto da Amit Ray, “Guardare la bellezza della natura è il primo passo per purificare la mente”.”