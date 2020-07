L'Unione Rugby Ladispoli cambia presidente: dentro Marco Tassi, lascia Lillo Cavallini - Terzo Binario News

“L’ASD Unione Rugby Ladispoli, nella riunione societaria di giovedì 16 luglio 2020, svoltasi presso il Circolo Sportivo Maremma Sud, ha eletto all’unanimità Marco Tassi, già atleta e sostenitore della squadra, come nuovo Presidente dell’U.R.L. “Il Vecchio Saggio lascia il posto al Giovane intraprendente”.

Marco sostituirà, dunque, Angelo Cavallini, detto Lillo, socio fondatore e traghettatore alla guida dell’Associazione Sportiva Dilettantistica da oltre 3 anni e mezzo. Lillo Cavallini, che aveva manifestato l’intenzione di alleggerire il suo carico operativo durante la precedente riunione societaria, rimarrà consigliere e Presidente onorario dell’ASD U.R.L., oltre a continuare a ricoprire il suo attuale incarico di tesoriere dell’associazione.

La società, in tutte le sue parti, non può che ringraziare il Presidente uscente per l’impegno, la disponibilità e la professionalità con cui ha sempre ricoperto il suo ruolo e con cui continuerà a supportarla. Il suo insegnamento è la base solida da cui partire per affrontare al meglio gli anni che verranno.

Un grande in bocca al lupo va al peo presidente dell’U.R.L., al quale si affida la guida della società verso un consolidamento e l’ulteriore crescita”.

Url Ladispoli