L'Unione Inquilini Ladispoli apre la nuova sede in via Anzio 18 • Terzo Binario News

Siamo lieti di annunciare a tutti i concittadini e a tutte le concittadine di essere prossimi all’apertura della nuova sede, in Via Anzio n. 18, all’interno della quale saranno offerti moltissimi servizi a costi agevolati.

«Considerata la difficile fase economica che il nostro Paese sta affrontando – dichiara la segretaria Alessandra Maggi – ci sembrava importante offrire sul nostro territorio, in aggiunta al sostegno a tuttotondo nel campo delle locazioni e dei procedimenti di sfratto che già forniamo, altri servizi inerenti tutela dei consumatori e dei contribuenti.

In particolare, grazie alla convezione che abbiamo stipulato con l’associazione difesa consumatori e contribuenti, potremo garantire assistenza legale per problemi con cartelle esattoriali, mutui oltre soglia, telefonia e bollette.

Oltre ai servizi di assistenza tecnica e legale, abbiamo deciso di aggiungere un servizio ludoteca per i bambini che accompagneranno i genitori durante le consulenze, così da rendere la consulenza più accessibile e accogliente, soprattutto per chi sta affrontando un momento critico e ha bisogno anche di un sostegno emotivo, oltre che tecnico. Inoltre, ci siamo impegnati affinché la nostra sede fosse accessibile a tutti e a tal fine abbiamo rimosso tutte le barriere architettoniche».

A partire da mercoledì 23 novembre 2022 i nostri sportelli nella sede di Via Anzio 18 saranno aperti al pubblico, previo appuntamento, ogni mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19.30. Gli appuntamenti potranno essere fissati chiamando al cell. n. 3516018036 o scrivendo all’indirizzo e-mail uniladispoli@gmail.com.

Rimane attivo lo sportello di accoglienza del martedì, dalle 14:30 alle 16:30, organizzato in collaborazione con Animo Onlus presso la Cittadella della Solidarietà in Via Genova n. 11/f, senza necessità di appuntamento, proprio per facilitare gli utenti che vorranno richiedere informazioni, prendere appuntamento per consulenze specifiche con gli esperti dell’Unione Inquilini ed essere indirizzati dagli operatori per scelte mirate alla tutela dei propri diritti.

Per inaugurare la nuova sede di via Anzio n. 18, vi aspettiamo giovedì 24 novembre 2022, a partire dalle ore 18:00, con un piccolo rinfresco per brindare insieme a questo importante traguardo, augurandoci che possa essere il primo di tanti altri”.

Unione inquilini sede di Ladispoli

Associazione difesa consumatori e contribuenti.