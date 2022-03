L'Unione Inquilini Civitavecchia domani al presidio di Roma sotto il Ministero delle Infrastrutture - Terzo Binario News

L’Unione Inquilini Civitavecchia parteciperà domani 22 marzo dalle ore 14,00 al presidio a Roma sotto il Ministero delle Infrastrutture promosso dai sindacati degli inquilini SUNIA, SICET, UNIAT e Unione Inquilini a sostegno della piattaforma concordata anche con le Confederazioni CGIL CISL e UIL “Proposte unitarie per affrontare il dramma degli sfratti e avviare la soluzione della sofferenza abitativa in Italia”.

Una giornata di mobilitazione nazionale perché il Governo prenda finalmente atto della drammatica condizione abitativa in cui versano moltissime famiglie colpite da sfratti, impossibilità di pagare affitti e mutui, senza casa o in alloggio precario in attesa da anni di assegnazione di casa popolare. Chiediamo al Governo di agire rapidamente per fermare l’acuirsi della crisi sociale costituita dall’emergenza abitativa e mettere al centro un vero piano casa di incremento dell’edilizia residenziale pubblica a canone sociale, col recupero del patrimonio pubblico e privato inutilizzato, abbandonato, senza consumo di suolo. Si allega volantino della iniziativa di domani.

UNIONE INQUILINI CIVITAVECCHIA