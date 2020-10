L'Unione Inquilini Civitavecchia alla IX Giornata nazionale Sfratti Zero - Terzo Binario News

“L’Unione Inquilini di Civitavecchia divulga la lettera predisposta dalla Segreteria Nazionale Unione Inquilini inviata a sindaci, assessori e prefetti in occasione della IX Giornata nazionale Sfratti Zero, prevista il 10 ottobre 2020.

L’Unione Inquilini di Civitavecchia partecipa alla giornata perché la nostra città è caratterizzata da un forte disagio abitativo rappresentato dalle numerose convalide di sfratto pronunciate dal Tribunale, la cui esecuzione è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

Circa 600 famiglie rimangono in graduatoria e attendono da anni l’assegnazione della casa popolare, perché non si reperiscono nuovi alloggi ERP; manca una politica abitativa per il riuso del patrimonio pubblico e privato lasciato in abbandono che potrebbe essere destinato ai fini di edilizia residenziale pubblica a canone sociale; oltre 400 famiglie hanno fatto richiesta del contributo straordinario per l’affitto nell’emergenza Covid e attendono ancora di ricevere il pur minimo contributo.

La precarietà abitativa di tante famiglie di Civitavecchia in condizioni economiche disagiate è diventata ancora più pesante in conseguenza degli effetti dell’emergenza Covid”.

La lettera: “In Italia l’emergenza sanitaria ha ampliato di molto l’area delle famiglie in disagio

abitativo, i dati relativi ai posti di lavoro persi (840.000, Istat) e i lavoratori in cassa

integrazione (si stimano in 400.000) hanno gettato centinaia di migliaia di famiglie

nel baratro del disagio abitativo e dello sfratto per morosità.

Se già in tempi “normali” il Ministero dell’interno nel suo rapporto annuale indicava

mediamente in circa 50.000 le sentenze emesse ogni anno e in circa 25/30 mila le

azioni di rilascio eseguite con la forza pubblica, questi dati già pesanti, temiamo che

possano aggravarsi tenuto conto del fatto che da Marzo 2020 ad oggi sono tra le

600.000 e le 800.000 le famiglie che hanno partecipato ai bandi per contributi affitto

regionali e comunali e solo una minima parte ha ricevuto un contributo di poche

centinaia di euro che per affrontare la sofferenza nel pagamento dei canoni di

locazione avranno un effetto quasi nullo.

Dagli stessi tribunali giungono notizie della presentazione di migliaia di richieste di

udienze per convalidare gli sfratti quasi tutti motivati da morosità incolpevole.

Del resto i dati ci dicono che sono ancora oltre 600.000 le famiglie collocate nelle

graduatorie per l’accesso ad una casa di edilizia residenziale pubblica a canone

sociale.

In tale contesto il Parlamento ha, con appositi emendamenti ai decreti legge “Cura

Italia” e Rilancio” previsto la sospensione delle azioni di rilascio fino al 31 dicembre

2020, ma quanto disposto non rappresenta certamente la risposta al grave tsunami

sociale degli sfratti che dal gennaio 2021 si riverserà nelle città siano esse di grandi

dimensioni che medie o piccole.

Nella IX Giornata Nazionale Sfratti Zero, l’Unione Inquilini ed altre associazioni,

comitati e forse politiche ha previsto e promosso iniziative in oltre 50 città italiane

per chiedere un intervento strutturale sul settore abitativo.

Se non si interviene fin da oggi con: a) la definizione di un Piano nazionale

pluriennale di edilizia residenziale pubblica a canone sociale senza consumo

ulteriore di suolo, basato su una rigenerazione urbana sociale che si coniuga con il

fabbisogno reale dei cittadini; b) con azioni mirate a livello comunale di

ricontrattazione dei contratti di locazione in essere in attuazione della L.N. 124/2013

c) con il sostegno al passaggio dal canone a libero mercato a quello agevolato, e se

non si interviene sugli accordi locali prevedendo la riduzione dei valori ivi stabiliti, i

Comuni si troveranno con una precarietà abitativa e un livello di esecuzioni di sfratti

insostenibile; d) definire protocolli tra Prefetture e Comuni per modulare gli

interventi di forza pubblica degli sfratti di morosità incolpevole in base a una

programmazione che tenga conto dei percorsi di sostegno pubblico previsti per

legge onde evitare problemi di ordine pubblico.

Oggi abbiamo una occasione irrepetibile. Oggi con le risorse derivanti dal Recovery

Fund si può giungere a definire un Piano abitativo pubblico strutturale nazionale e

locale, che si tramuta in un vero piano per il lavoro, nell’ambito di una rigenerazione

urbana sociale che possa prevedere il recupero di interi stabili pubblici e privati che

rappresentano dei veri buchi neri nelle nostre città, coniugando questo con una

elevata qualità della vita che nel recupero o nei caseggiati di edilizia residenziale

pubblica consentano, tra gli altri, interventi di efficientamento energetico.

Con le risorse del Recovery Fund, con il circa miliardo di euro di risorse ex gescal

ancora oggi inutilizzato; con le risorse che l’Unione Europea potrà indirizzare per

l’attuazione del punto 19 del Pilastro Sociale Europeo che indica le politiche

abitative come uno dei principali principi sui quali intervenire a livello nazionale ed

europeo. Oggi attuare un piano abitativo pubblico è possibile.

Con il presente documento siamo in questa IX Giornata nazionale Sfratti Zero a

richiederLe di sostenere la richiesta al Governo che tra le priorità nell’utilizzo delle

ingenti risorse derivanti dal Recovery Fund figuri un finanziamento pluriennale

dotato di adeguate risorse che consente di rispondere efficacemente ad una vasta

precarietà abitativa resa ancora più drammatica dalle misure e dagli effetti

dell’emergenza sanitaria Covid-19. Ma siamo anche a richiederle che a livello locale

l’Amministrazione comunale e la Prefettura si attivino concretamente per non

lasciare che la questione abitativa sia o diventi esclusivamente una questione di

ordine pubblico”.

Segreteria Nazionale Unione Inquilini