Lungomare di Ladispoli sporco, pulizia straordinaria di Tekneko - Terzo Binario News

A seguito delle lamentele dei cittadini sul Regina Elena

A seguito delle lamentele dei cittadini, circa la sporcizia che trovano spesso sotto il portone su lungomare Regina Elena, la Tekenko fa sapere si aver provveduto a una sanificazione urgente.

“Riguardo quanto segnalato, l’azienda tiene a precisare che la pulizia avviene con le modalità e le frequenze previste da contratto e che la santificazione e prevista su chiamata della committente.

Spiace molto vedere foto del genere pertanto siamo intervenuti prontamente per pulire e sanificare l’area in questione.

Noi siamo sempre in prima linea per assicurare la migliore pulizia possibile per la città di Ladispoli, bisognerebbe prima di tutto evitare però che la gente compia atti del genere in un luogo pubblico adiacente alle abitazioni.

Collaboriamo continuamente con il Comune per mantenere un alto livello di decoro urbano ed intervenire anche in modo mirato per sanare situazioni come quella che ci è stata segnalata” concludono da Tekneko.