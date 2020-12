Lungomare della Salute di Fiumicino si accende grazie agli esercenti - Terzo Binario News

Il Natale si accende anche sul Lungomare di Fiumicino grazie all’associazione Lungomare della Salute di Fiumicino. Da sabato è infatti attivo un albero natalizio fatto di luci.

“Si tratta – spiegano dall’associazione Lungomare – di un piccolo segnale di affetto nei confronti di tutta la cittadinanza e di tutti i nostri clienti. Questo sarà un Natale sui generis, particolare, per molti versi molto doloroso. Ma non vogliamo perdere la speranza nel futuro.

Il regalo che vogliamo farci, l’uno con l’altro, sarà proprio non perdere la speranza. La speranza che tornino i momenti magici, quelli in cui ci si potrà nuovamente abbracciare senza paura. In cui guardare al presente e al futuro con ottimismo”.

Hanno partecipato all’iniziativa: Ciro alla Lampara, Florida, Tirreno, Oasi, Papaya, Miranda, S.Stefano, Spuma, Queen Mary, Oltre Mare, Amelindo Mare, Amelindo Sushi, Dar Palla, Neri Village, Bbq, Vittoria, Rosso Corallo, Residence Rosa dei Venti, Bussola, Veliero”.