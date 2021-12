Lunedì sciopero nazionale dei servizi di igiene urbana - Terzo Binario News

IGIENE URBANA – Civitavecchia Servizi Pubblici Srl comunica che le organizzazioni sindacali di Cgil Fp, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per il giorno Lunedì 13 dicembre 2021 in relazione al perdurare delle criticità presenti nella trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del comparto ambientale.

Nella giornata dello sciopero saranno comunque garantiti i servizi minimi previsti dalla Legge 146/90 e dall’Accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001.