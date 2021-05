Lunedì riaprono le scuole a Manziana - Terzo Binario News

Con ordinanza sindacale n. 4 del 21.05.2021, appena sottoscritta, è stata predisposta la ripresa delle attività in presenza presso le scuole presenti sul territorio comunale.”

A seguito della nota della Asl Roma 4 (acquisita al protocollo al n. 0008812 del 21/05/2021) con la quale mi è stato comunicato il buon esito dello screening effettuato tra i bambini che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, con sollievo comunico che da lunedì 24 maggio le nostre scuole riapriranno nuovamente le porte delle aule ai nostri bambini.

Permettetemi di ringraziare tutti i genitori che hanno compreso la situazione e si sono adoperati per seguire le indicazioni ricevute, mostrando la massima collaborazione, nonostante gli innegabili disagi a cui hanno dovuto fare fronte dall’oggi al domani. Un grazie anche al personae della Asl che con la solita professionalità si è messo a disposizione della nostra comunità.

E grazie anche al personale scolastico che ha saputo in poche ore riorganizzarsi per permettere almeno le lezioni a distanza. Ma il ringraziamento più grande lo voglio rivolgere ai nostri bambini e ragazzi: da più di un anno stanno dimostrando, spesso con il sorriso, di essere molto più maturi di noi adulti, mostrando con i fatti uno spirito di adattamento eccezionale, viste le tante difficoltà con cui hanno dovuto fare fronte.

Speriamo che questo episodio, fortunatamente conclusosi in maniera positiva, spinga molti a comprendere che è opportuno e quanto mai necessario in questa fase di ripresa non fare finta che tutto sia passato. E’ necessario essere attenti e non sottovalutare nulla: veniamo da un anno terribile che ci ha provato moralmente, economicamente e socialmente, tornare indietro ora sarebbe un errore madornale che non possiamo permetterci.

Forza Manziana!”

Il Sindaco Bruno Bruni