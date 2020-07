“Avviso all’utenza!!! Si informa che per motivi di sicurezza, al fine di evitare assembramenti e contenere il contagio da Covid 19, da lunedì 20, per fare i prelievi presso l’ospedale di Bracciano, sarà necessario prendere appuntamento tramite CUP

Vi ringraziamo per l’attenzione”.

Asl Roma 4