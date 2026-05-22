Lunedì manutenzione del verde a San Liborio • Terzo Binario News

A partire da lunedì il quartiere di San Liborio sarà interessato da un intervento straordinario di pulizia e manutenzione del verde pubblico promosso dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Civitavecchia.

L’operazione vedrà impegnati in maniera coordinata l’Ufficio Ambiente del Comune e CSP – Civitavecchia Servizi Pubblici, con un’azione mirata che riguarderà la pulizia delle strade e degli spazi pubblici, lo sfalcio dell’erba, le potature nelle aree che necessitano di intervento, la sistemazione del verde e il riordino complessivo degli spazi comuni.

L’obiettivo è concentrare uomini e mezzi in una delle aree più popolose della città per intervenire in maniera puntuale sulle criticità presenti e migliorare il decoro urbano.

“Prosegue il lavoro programmato sul territorio, quartiere per quartiere”, dichiara l’Assessore all’Ambiente Stefano Giannini. “Da lunedì saremo a San Liborio con un’azione straordinaria che punta a rafforzare la manutenzione e la cura degli spazi pubblici attraverso una presenza più incisiva e coordinata. L’obiettivo è garantire maggiore attenzione, continuità negli interventi e risposte concrete alle esigenze dei cittadini.”

L’intervento rientra in una programmazione più ampia predisposta dall’Amministrazione comunale, che dopo aver interessato il centro, proseguirà nelle prossime settimane anche in altri quartieri della città con operazioni straordinarie dedicate alla pulizia e alla manutenzione urbana.