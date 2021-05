L'Under13 della Dinamo Ladispoli batte la Romana Basket ed è seconda nel girone - Terzo Binario News

L’Under13 Dinamo, targata Il Forno di Del Pivo, mette a cuocere anche la ASD Romana Basket e si assicura il secondo posto del girone.

Ieri i ragazzi di coach Ludovisi nella palestra dell’Istituto Giuseppe di Vittorio hanno infatti battuto 65-43 i pari categoria romani al termine di una partita il cui risultato e’ stato in discussione solo nei primi 20 minuti.

I nostri infatti approcciano male la gara e nel primo quarto vanno sotto di cinque punti; nel secondo quarto le cose un po’ migliorano ma servono un paio di strilli di coach Ludovisi e l’intervallo lungo a riportare lucidita’ e concentrazione.

La partita infatti cambia, la Romana paga forse un po’ lo sforzo fisico fatto nei primi 20 minuti e cosi la Dinamo allunga e puo’ finalmente concedersi il lusso di una partita “tranquilla”. Bravi tutti, anche se un pizzico di “generosita’” in piu’, aiutare il compagno o “premiarlo” con un passaggio ben fatto, non guasterebbe; e’ vero anche pero’ che la strada per capire che fare un assist e’ piu’ bello di fare un canestro e’ lunga e tortuosa, e molti non la completano neanche a 40 anni figuriamoci a 12 o 13 anni….

Ora comunque il secondo posto nel girone e’ matematico, anche se per avere conferma del pass di accesso ai quarti di finale bisogna aspettare il risultato di Bk Parco di Veio contro Pyrgi Civitavecchia.

Forza Dinamo