Luna in diretta: ecco dove - Terzo Binario News

Il 24 giugno 2021 la Luna piena si mostra in tutta la sua bellezza. Per tale occasione alle ore 22.30 sarà possibile collegarsi alla pagina facebook del Gruppo Astrofili Palidoro per poter ammirare il nostro satellite attraverso i telescopi dell’associazione direttamente dal proprio PC.

Dunque preziosissima occasione di condivisione e osservazione astronomica da non perdere collegandosi al seguente link https://www.facebook.com/astrofilipalidoro