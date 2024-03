Luna e Miki due belle lupette che si meritano case e famiglie che le amino • Terzo Binario News

LUNA bellissima pastore tedesco di taglia media è nata 1.1.2019. Arrivata al nostro rifugio in seguito alla morte della sua padrona, è una dolce cagnolina buona e gentile che non ama i suoi simili.

LUNA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a prenderla, previo appuntamento, presso il rifugio della

Miki è nata a febbraio 2016 e pesa sui 18 Kg. E’ una bellissima lupetta bionda, un po’ timida come succede ai cuccioli che crescono in canile, si fa pero’ avvicinare e vorrebbe tanto ricevere qualche coccola.

Miki è entrata in canile che aveva solo 4 mesi e da allora vive sempre chiusa dentro questo box di cemento, in otto anni non è uscita mai, neanche una volta. I volontari qui non ci sono, le pareti del box sono alte e non lasciano vedere niente. Davanti al box solo sbarre di ferro. Per questo Miki è timida, non conosce niente del mondo, non lo ha mai vissuto…

Questa dolce lupetta bionda non ha mai visto un prato, non ha mai corso sull’erba. Ha le orecchie diritte dei lupetti…se avesse buone pappe, passeggiate su un prato e un poco di amore, cose che qui dentro non ha mai avuto in tutta la sua vita, allora diventerebbe bellissima.

Miki nonostante abbia passato la sua intera vita in un box non si è depressa e mostra sempre molto vitalità e interesse nei confronti di chi passa davanti al suo box. Quando noi ogni due mesi riusciamo ad entrare da lei vorrebbe tanto ricevere qualche coccola. Per questo pensiamo che se adottata sarebbe collaborativa, socievole e con l’intelligenza pronta dei lupetti imparerebbe presto a vivere in famiglia. E la sua gioia nel vedere per la prima volta il mondo, un prato, i colori, sarebbe immensa.

I suoi occhi sono vivi , dolcissimi quando ci fissano.Aspetta di vivere..



Ha trascorso 8 anni qui dentro…Non lasciamola ancora qui.

Miki è vaccinata e microchippata. Si affida sterilizzata.

Si trova in un canile in provincia di Frosinone ma è adottabile al Centro e Nord con visita preaffido, moduli adozione, disponibilita’ a mantenere i contatti ed al postaffido.



Per info ed adozione :

