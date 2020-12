Luminarie accese ad Allumiere - Terzo Binario News

Il sindaco Pasquini: “Rimessi i tre palazzi principali al centro del paese”

Il Natale di Allumiere parte con l’accensione delle luminarie e terminerà il 17 gennaio con sant’Antonio abate. L’8 dicembre il paese collinare ha illuminato i suoi luoghi-simbolo tutti affacciati su piazza della Repubblica ovvero la sede comunale, la chiesa parrocchiale di Maria Santissima Assunta in Cielo. Il 24 dicembre ci sarà anche lo scambio di regali, o meglio un dono per tutti i bimbi, anche e – soprattutto – per i meno abbienti.

<Si stava pensando anche ad altre piccole sorprese – dice il sindaco collinare Antonio Pasquini – da spalmare nei prossimi giorni. Per adesso c’è la luce alimentare le speranze e, da quanto mi dicono e leggo sui social, da parte degli allumieraschi si riscontra un certo apprezzamento”. Il primo cittadino entra maggiormente nel dettaglio: “Sono stati piazzate oltre 20.000 lampadine a led e per mutuare una battuta dell’ex tecnico romanista Rudi Garcia “abbiamo rimesso la piazza al centro del villaggio”.

Poi sono apparse delle luminarie su via Roma, via Garibaldi e alla Bianca ma più che altro si è puntato sulla valorizzazione dei tre punti di riferimento del paese. Avendo vinto un bando regionale e con il contributo di Enel, i circa 20mila euro spesi non gravano sule tasche dei cittadini”. “Quest’anno – aggiunge la vice sindaco Brunella Franceschini – visto il momento molto particolare, abbiamo scelto di potenziare l’atmosfera natalizia, puntando sulla valorizzazione dei luoghi simbolo della nostra comunità, ovvero la piazza e i palazzi che rappresentano la storia e la nostra cultura.

L’accensione è stata accompagnata dalla musica natalizia in filodiffusione per le vie del paese usando l’impianto installato nella primavera scorsa per dare alla popolazione le notizie aggiornate sul Covid e Sante Superchi, delegato al decoro urbano, si è occupato del montaggio degli allestimenti luminosi>. Il delegato al sociale Enrico Fracassa sfruttando l’avvicinarsi del Natale, in quanto momento di solidarietà, è al lavoro con la Croce Rossa e la Prociv per la distribuzione dei pacchi natalizi alle famiglie indigenti. Poi il 24 arriverà Babbo Natale a distribuire doni ai bimbi allumieraschi.