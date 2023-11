Lulù è una cagnetta di circa 1 anno e 8 mesi, dolcissima e socievole.

Purtroppo non l’ hanno voluta più e ora si trova al Barattieri di

Bergamo in Lombardia. Aspetta una buona adozione.

Condividete il più possibile e cerchiamo di trovargli una famiglia a

questa piccoletta. Per informazioni Cristina 3895151605. Adottabile dopo

iter adozione. È gradito messaggio WhatsApp.

