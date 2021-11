L'ultimo film di Gigi Proietti al cinema Moderno di Cerveteri - Terzo Binario News

Poco più di un anno fa, proprio nel giorno del suo 80esimo compleanno, ci lasciava il grande maestro del cinema e del teatro Gigi Proietti. Lo scorso 3 novembre, nelle sale italiane è uscito il suo ultimo lavoro, “Io sono Babbo Natale”.

Il film, da questa sera, sarà in programmazione a Cerveteri, al Cinema Moderno. Un evento che come di consueto viene condiviso anche dai canali social del Sindaco di Cerveteri Pascucci, sempre attento a promuovere quello che ad oggi è l’unico cinema esistente tra Cerveteri e Ladispoli.

Gli orari di programmazione sono i seguenti: Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 novembre doppia programmazione ore 18:00 e 21:00, Lunedì 15 novembre chiuso e Martedì 16 e mercoledì 17 novembre spettacolo serale alle ore 21:00.

Per accedere in sala è obbligatorio il Green Pass. Per informazioni tel. 069941640