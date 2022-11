"L'ultimo approdo di Caravaggio" di Marco Milani presentato a Ladispoli il 26 novembre • Terzo Binario News

“L’ultimo approdo di Caravaggio” di Marco Milani, edito da La Corte Editore verrà presentato a Ladispoli il prossimo 26 novembre, presso lo stabilimento balneare “Molto”, su lungomare Regina Elena, alle 18.

Sin dai primi giorni questo libro ha riscosso grande interesse nel pubblico dei lettori e degli amanti di Caravaggio, trattandosi di un romanzo fedele alla realtà storica e molto ben raccontato, con alcuni tratti del saggio storico ma romanzo storico a tutti gli effetti.

Sabato 26 novembre quindi, ci si aspetta il grande pubblico al Molto per ascoltare la presentazione dell’autore ma anche per ammirare una o più opere del Maestro Venanzoni, compagno di viaggio di Milani in questa avventura caravaggesca.

Infatti i due artisti, presenteranno libro e dipinti in diverse città italiane, lavorando a braccetto, affinché si espanda sempre più l’amore per l’arte, nello specifico per Caravaggio, ma che si riconosca che l’epilogo della vita del Merisi, ovvero l’ultimo approdo, fu a Ladispoli, al castello di Palo, nel luglio 1610.

Il calendario di Milani è fitto di appuntamenti, sebbene ancora incompleto, vediamolo:

8 novembre – Ariccia

26 novembre – Ladispoli, “Molto” ore 18.00

9-11 dicembre – EUR “Più libri più liberi” – Stand La Corte

10 dicembre – Ostia – sabato pomeriggio per “Incontriamoci fra le pagine”

17 dicembre – Cerveteri – Il Rifugio degli Elfi, ore 18.00

18 dicembre – Firmacopie a Ladispoli 10.00-13.00/17.00-19.00 Gran Bar Nazionale

1 aprile 2023 – Bracciano

Da definire: Civitavecchia, S.Marinella, Rocca di Papa, Latina, Zagarolo, ecc.