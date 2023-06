“L’ultimo approdo di Caravaggio” di Marco Milani finalista al premio letterario Città di Amantea • Terzo Binario News

Sono stati comunicati i cinque finalisti del prestigioso Premio Letterario Città di Amantea (Cs) organizzato dal Rotary Club Amantea e tra questi è presente l’opera “L’ultimo approdo di Caravaggio” di Marco Milani (La Corte Editore), il libro che sta riscuotendo grande apprezzamento e che getta nuove luci sulla vita del grande artista lombardo.

La serata di premiazione si terrà il 26 agosto 2023, alle ore 21.00, ad Amantea (Cs), presso il Chiostro del Convento Monumentale di San Bernardino da Siena, sito in via Scalinata San Bernardino.

Ecco i cinque finalisti del premio che quest’anno era dedicato al seguente tema:

“Racconto, romanzo, saggio, sensazioni: emozioni e conoscenza del bello, a prescindere”

FINALISTI DEL PREMIO LETTERARIO CITTA’ DI AMANTEA 2023

Sarah I. Belmonte, la Pittrice di Tokio, Ed Rizzoli

Enzo Gabriele, L’ombra di Michelangelo, Ed. Pellegrini.

Domenico Gangemi con L’atomo inquieto, Solferino

Elena Magnani con la Segnatrice, Giunti Editore.

Marco Milani con L’ultimo approdo di Caravaggio, Ed. La Corte

Il premio consiste in una scultura in argento intitolata ‘A Petra, opera realizzata da Salvatore Sciandra in collaborazione con la Gioielleria Basso di Amantea, un quadro di un pittore locale e un soggiorno, per due persone, in una nota struttura alberghiera nelle vicinanze della meravigliosa spiaggia della Città Calabrese.

Si prevede, inoltre, per il vincitore, un contributo spese corrispondente mille euro.

“Sono onorato e orgoglioso che la mia opera sia stata scelta e inserita nella cinquina dei finalisti di questo ambito e prestigioso Premio Letterario, Città di Amantea.

Per uno scrittore, tali tangibili prove di apprezzamento sono un potente propellente per continuare a scrivere con passione e rigore. Grazie ancora”.

Marco Milani