Luisa, una dolcissima cucciola che si merita un'adozione e tanto amore • Terzo Binario News

LEI È LUISA, 9 MESI DI DOLCEZZA! NONOSTANTE TUTTO, LEI TROVA ANCORA LA FORZA DI SCODINZOLARE.

Ha un musetto bellissimo ed è sempre stata considerata come una cucciola di serie b! Luisa non ha mai avuto nulla dalla vita. È li, in quel box che aspetta chissà cosa.

Lei guarda il mondo attraverso quelle grate e i giorni passano sempre uguali senza diversivi e senza nulla di nulla.

Luisa non sa neanche di essere stata chiamata così. Vive anzi sopravvive in quel box dove riceve la sua dose giornaliera di cibo e poi gira e rigira in quelle 4 mura assieme agli altri suoi compagnetti. H 24. Sempre così.

Ha un musetto molto dolce, quando è stata presa in braccio per due foto ha subito iniziato a scodinzolare di gioia. Forse pensava di lasciare alle spalle per sempre quella specie di vita e invece no, era solo un’illusione.

Luisa vorrebbe solo un po’ di affetto e quel minimo di certezza che le faccia recuperare l’infanzia persa. È una cuccioletta di soli 9 mesi che non merita di continuare a vivere una vita non vita. Diamole una possibilità di un futuro migliore. Lontano da quelle grate.

Luisa arriva in tutta italia per una buona adozione. Al momento si trova in provincia di Palermo. Si affida vaccinata e chippata.

Per adottarla contattateci su whatsapp al: 327 1841443Oppure via mail a: unacucciaperte@gmail.com