Luigino e Lupin, due adorabili cani che cercano e meritano amore • Terzo Binario News

LUIGINO nato 1.5.2022 setter inglese DOLCISSIMO ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA Venite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297 rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcane,i.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM aperto tutti i giorni, tutto l’anno dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00.

Luigino

Poi ci sta sempre LUPIN (foto nel titolo) che aspetta amore. Cucciolo maschio , cane da pastore , dovrebbe avere circa 6 mesi , futura taglia media , media abbondante .

L ‘abbiamo accolto nel nostro rifugio, Proviene da un canile sperduto sulle montagne del sud Italia, dove sarebbe rimasto probabilmente per l intera vita .

LUPIN è un cagnolino molto curioso , apprendere velocemente, è un cucciolo equilibrato , solare , allegro, con voglia di fare , incline ai rapporti umani , cane docile che si fa manipolare senza problemi .

Per venire a conoscerlo mandare whatsapp o mail con presentazione.

Viene affidato in Lombardia come membro della famiglia.NO GIARDINO ( ISOLAMENTO SOCIALE ).NO SERRAGLIO, CANTINA , TAVERNE , GARAGE ,

NO PERSONE DI 70-80-90- 100 ANNI ( abbiate pazienza è un cucciolo e deve avere persone che gli fanno fare esperienze , che lo portano ovunque e con le energie per gestire un cucciolo ). deve essere un membro integrante della famiglia Info : canilisaronno@gmail.com 3381658329- 3339521373