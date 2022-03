Luigi Petruzzi con un suo brano alle selezioni per lo Zecchino d'Oro - Terzo Binario News

Luigi Petruzzi, cantautore romano, con la sua musica sui digital store, presenta un suo brano allo Zecchino d’Oro ed entra a far parte del roster come autore e compositore nelle selezioni per la prossima edizione dello Zecchino d’oro 2022.

Dopo alcuni anni torna a partecipare con una melodia allegra e spensierata propedeutica alla fascia di età compresa tra i 5 e i 7 anni.

Nomi illustri partecipano come autori ogni anno alla prestigiosa manifestazione, ricordiamo tra gli altri Baglioni (secondo classificato nell’edizione 2021) Dalla, Fasano, Cristicchi, Concato.

Nel sito www.zecchinodoro.org tutti gli aggiornamenti.