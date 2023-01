Luigi e Sansone: taglie ed età diverse uguale urgente bisogno d'amore • Terzo Binario News

LUI E’ LUIGI E HA 3 ANNI, PASSA LE SUE INTERE GIORNATE RAGGOMITOLATO SU SE STESSO, IN CERCA DI QUEL CALORE CHE NON HA MAI AVUTO.

Luigi e’ arrivato dalla strada in brutte condizioni, per poi finire in un box di canile. E’ un cagnolino dolcissimo con un carattere buono e pacifico.



Poco a poco Luigi e’ stato rimesso in sesto nei limiti del possibile ma avrebbe davvero bisogno di essere seguito come si deve per quell’orecchio che nonostante tutto lui ancora scuote di continuo e tiene giu’ nonostante le cure. In canile con tutti i cani con cui vive non sara’ mai possibile.

Luigi ha un musetto dolcissimo che osserva e chiede affetto, e’ un cane senza troppe pretese e gli basta un niente e una minima attenzione per iniziare a scodinzolare.

E’ talmente buono che quando sente i cani dei box affianco abbaiare tutti insieme si spaventa e rimane sulle sue invece di prendere parte all’abbaio.

Non sappiamo cos’abbia passato prima di finire in canile, ma quel che sappiamo e’ che la reclusione sta spegnendo poco a poco quel carattere allegro e solare. E i suoi occhi stanno diventando sempre piu’ sofferenti e tristi.

Luigi e’ sicuramente un cane a cui basterebbe davvero poco per essere felice.Un minimo di attenzioni in piu’ lo renderebbero un cane di casa fantastico con cui condividere mille avventure.

Luigi ha bisogno di tornare a vivere a colori invece di vedere di continuo una grata di fronte a lui.E queste foto sono la sua unica possibilita’.

Ha 3 anni, taglia media.E’ un cane pacifico e buono con tutti.

Si affida in tutta italia per una buona adozione, vaccinato e chippato. Attualmente si trova in provincia di palermo.

Per adottarlo potete scrivere su whatsapp al: ⁨327 184 1443⁩ oppure via mail a: unacucciaperte@gmail.com

Ecco Sansone, sopra al titolo Luigi

Poi però ci sta pure Sansone. , una ventata di energia. Nato 1.3.2022 è un cagnolone di taglia grande buono e simpatico, molto esuberante, pieno di vitalità.



Per SANSONE è ideale una famiglia dinamica con cuifare lunghe passeggiate.

SANSONE E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Oppure sarebbe meglio venire a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159