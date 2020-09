Luigi Di Maio lunedì a Civitavecchia - Terzo Binario News

Il Ministro degli Esteri al Ghetto con la deputata Marta Grade e il consigliere regionale Devid Porrello

Sabato 12 settembre 2020 ore 17: secondo appuntamento per l’evento Libri in Movimento in via Cialdi 28 (sede M5S). L’autore del giorno sarà Michele Capitani che presenterà il suo libro intitolato “Storie del nostro nascondino”.

Avremo a seguire un incontro con la Senatrice Alessandra Maiorino ed il Vice Presidente del Consiglio Regionale Devid Porrello con cui affronteremo diversi argomenti tra cui le ragione del SI al referendum.

Lunedì 14 settembre 2020 ore 19:30: incontro con il nostro Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, l’On. Marta Grande ed il Vice Presidente del Consiglio Regionale Devid Porrello per parlare di referendum a Piazza Fratti (Ghetto)