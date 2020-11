In virtù dell’intensificarsi dell’emergenza sanitaria, il segretario generale Pompeo Savarino ha disposto, a titolo precauzionale, la chiusura al pubblico dell’Ufficio Tributi da giovedì 12 novembre fino al 3 dicembre 2020.

Le attività continueranno ad essere svolte per mezzo dello sportello on-line e via email con ricevimento solo per appuntamento.