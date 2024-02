Lucy, Bonnie, Clyde e il micetto Igor aspettano tutti chi li porti a casa e gli dia amore • Terzo Binario News

LUCY, bellissima pit bullina è nata il 14.11.2018.

LUCY é di taglia molto ridotta, brava con le persone, esuberante e giocosa.

Adatta a persone che abbiano esperienza, alla vita d’appartamento come figlia unica.

Cerca una persona seria e responsabile che conosca la razza,

che diventi il suo riferimento per sempre.LUCY, come tutti i pit bull , soffre molto la reclusione, non lasciamo che ilcanile sia la sua casa per sempre.

Arrivano dal canile sanitario di Milano e si chiamano BONNIE & CLYDE questi bellissimi cagnolini nati 1.5.2023. Sono di taglia medio/piccola, teneri e gentili.

LUCY , BONNIE E CLYDE SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Dal canile sanitario di Milano è arrivato al rifugio anche IGOR bellissimo gattino molto affettuoso, nato 30.9.2023. Gli è stato asportato un occhietto e dall’altro vede pochino ma la sua vita è normale e piena di fusa.

E’ vaccinato, sterilizzato, microchippato, test FIV FELV negativi.

Sono tutti presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159